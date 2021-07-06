Ярмоленко, Сидорчук и Безус отдыхают вместе после Евро-2020: фото друзей

Футболисты украинской национальной команды вместе с семьями отправились в отпуск. В качестве места отдыха они выбрали Черногорию.

Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус проводят время вместе не только в лагере сборной. В отпуск друзья отправились на берег Адриатического моря, в город Херцег-Нови.

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Компанию трио сборников составил Андрей Фартушняк, экс-игрок молодежной сборной Украины, киевского Динамо и ФК Харьков.

Напомним, что "сине-желтые" прекратили борьбу на Евро-2020 в четвертьфинале. Команда Андрея Шевченко уступила англичанам со счетом 0:4.