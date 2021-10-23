Ярмоленко празднует День рождения: вингеру сборной исполнилось 32 года

Сегодня, 23 октября, свой День рождения празднует полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко. Уже завтра футболист может сделать себе лучший подарок – забить в ворота Тоттенхэма.

В свои 32 года Андрей находится в прекрасной форме и отличился в двух последних матчах сборной Украины. Это позволило ему увеличить показатель голов за сборную до 44 и приблизиться к лучшего бомбардира в истории "желто-синих" Андрея Шевченко, на счету которого 48 голов.

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В составе Вест Хэма в текущем сезоне Андрей продолжает выполнять роль игрока ротации, но отдается на полную, как только выходит на футбольное поле, за что получает положительные отзывы от наставника команды Дэвида Мойеса и фанатов "молотов".

Сборная 24 поздравляет лидера сборной Украины с Днем рождения, желает крепкого здоровья и еще долго радовать украинских фанатов яркими голами и отличной игрой!