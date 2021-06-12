Ярмоленко обыграл и потроллил Шевченко и Зинченко: в лагере сборной отличная атмосфера

Футболисты сборной Украины подходят к матчам Евро-2020 в прекрасном настроении. Особых эмоций добавил матч в тенисбол.

В игре сошлись две команды. Андрею Шевченко ассистировали Александр Зинченко и Роман Яремчук, а противостояли им Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Роман Безус.

Интересно Ярмоленко получил новый вариант продолжения карьеры в европейском топ-клубе

Победу одержала команда Ярмоленко. Вингер Вест Хэма не утратил возможности подтрунить над соперниками.

У них была команда звезд, а у нас – команда работяг. Как известно, дисциплина бьет класс. Если смотреть на Transfermarkt, то Зинченко стоит 30 миллионов, Яремчук тоже 30, Андрей Николаевич – 130. И у нас по миллиончику каждый игрок, но деньги не играют в футбол. Надеюсь это будет в интернете, и болельщики оценят, – пошутил Ярмоленко.

Отметим, что уже завтра сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2020. Подопечным Шевченко будут противостоять Нидерланды.