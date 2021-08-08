Ярмоленко наконец сыграл в основе Вест Хэма: лондонцы перестреляли Аталанту Малиновского

Вест Хэм и Аталанта провели товарищеский поединок. "Сухую" победу в спарринге праздновали "молоты".

Товарищеский матч

Вест Хэм – Аталанта – 2:0

Голы: Антонио, 45, Форналс, 90

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Украинский хавбек Андрей Ярмоленко вернулся в основу Вест Хэма в своем первом матче после Евро-2020. В составе Аталанты украинцев не было: Коваленко скоро станет игроком Специи, а Малиновский еще восстанавливается после операции.

Английский клуб праздновал победу благодаря острым выпадам в конце обеих таймов. Аталанта несмотря на многочисленные моменты изменить "ноль" на табло не смогла.

Уже 15 августа Вест Хэм начнет сезон матчем против Ньюкасла, а Аталанта стартует 21 августа игрой против Торино.