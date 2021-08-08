Ярмоленко наконец сыграл в основе Вест Хэма: лондонцы перестреляли Аталанту Малиновского
8 августа 2021 , 00:30Читати новину українською
Источник:24 канал
Вест Хэм и Аталанта провели товарищеский поединок. "Сухую" победу в спарринге праздновали "молоты".
Товарищеский матч
Вест Хэм – Аталанта – 2:0
Голы: Антонио, 45, Форналс, 90
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Украинский хавбек Андрей Ярмоленко вернулся в основу Вест Хэма в своем первом матче после Евро-2020. В составе Аталанты украинцев не было: Коваленко скоро станет игроком Специи, а Малиновский еще восстанавливается после операции.
Английский клуб праздновал победу благодаря острым выпадам в конце обеих таймов. Аталанта несмотря на многочисленные моменты изменить "ноль" на табло не смогла.
Уже 15 августа Вест Хэм начнет сезон матчем против Ньюкасла, а Аталанта стартует 21 августа игрой против Торино.Манчестер Сити без Зинченко проиграл Лестеру Суперкубок Англии