Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация, – юрист раскрыл детали скандального дела

Андрей Ярмоленко может иметь проблемы с Футбольной ассоциацией Англии. Все – из-за съемки рекламы в Украине.

Футбольная ассоциация Англии требует от хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко объяснения относительно съемок в рекламе букмекерской компании. Согласно правилам, футболисты не имеют права участвовать в подобной деятельности.

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Как отметил спортивный юрист Никита Сидоренко, в настоящее время Ярмоленко обвиняется только в "возможном нарушении" соответствующей статьи. По его мнению, звезда может избежать санкций благодаря тому, что съемки производились на территории Украины.

Непросто доказать, что Андрей Ярмоленко "прямо" рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Важным моментом при рассмотрении дела также будет наличие или отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией

– считает Сидоренко.

Юрист убежден, что большой штраф на Ярмоленко вряд ли наложат, это касается и дисквалификации. Впрочем, пока дело рассматривается, делать прогнозы очень сложно.

Напомним, контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается этим летом. Клуб не предложил ему продление соглашения, а наставник команды Дэвид Мойес редко капитану сборной Украины игровое время.