Ярмола выдал лучшее, а другие разочаровали, – Воронину не понравилась игра Украины на Евро-2020

Выход в 1/4 финала на Евро-2020 стал историческим результатом сборной Украины. Но уровень игры болельщики хотели бы увидеть другой.

По мнению бывшего нападающего сборной Украины Андрея Воронина, на Евро проявить себя смогли только Ярмоленко и Яремчук. Что касается других футболистов, то от них ожидали гораздо большего.

Будет интересно Коноплянка останется без клуба – звезде стоит готовиться к понижению финансовых аппетитов

"Мне, кроме Ярмоленко и Яремчука, вообще не понравилось, как кто-то сыграл на Евро-2020. Ярмола, от которого никто не ожидал, выдал лучшее. И Яремчук отлично сыграл, как нападающий, считаю.

Мне вообще нравится его стиль игры. Давно в Украине не было столь ярко выраженного нападающего. А все остальные сборной... Зина дал хорошую игру со шведами, но до этого...", – сказал Воронин.

Напомним, на Евро-2020 "желто-синим" удалось выйти в 1/4 финала, где наша команда уступила Англию со счетом 0:4. Яремчук и Ярмоленко в течение турнира забили по 2 гола.