Яремчук впервые вышел в старте Бенфики и оформил гол+пас: видео

Украинец во втором матче за неделю отмечается результативными действиями. На этот раз он выдал феерию в дебютном матче чемпионата Португалии.

Жорже Жезуш доверил место Роману в стартовом составе Бенфики. В гости на "Да Луш" приехал новичок элитного дивизиона Арука.

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Все началось с того, что в начале матча Яремчук заработал удаление для кипера соперника – Виктор Брага получил красную карточку уже на 8-й минуте.

Еще до перерыва новичок "орлов" оформил ассист, когда вывел практически на пустые ворота Луку Вальдшмидта. А через несколько минут забил уже сам – он замкнул в касание навес Пицци. На 57-й минуте украинец покинул поле.

Удаление для вратаря

Пас Яремчука

Гол Яремчука

Чемпионат Португалии

Бенфика – Арука 2:0

Голы: Вальдшмидт, 38, Яремчук, 43.