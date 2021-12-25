Яремчук некрасиво провоцировал соперника – звезда Порту ярко пристыдил украинца

Бенфика с треском вылетела из Кубка Португалии. "Орлы" уступили Порту со счётом 0:3.

В 1/8 финала Кубка Португалии Порту уверенно разобрался с Бенфикой. "Драконы" отпраздновали яркую домашнюю викторию.

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Роман Яремчук вышел на поле во втором тайме, но помочь команде ничем не смог. Напротив – украинец "отличился" некрасивым поведением.

Сначала он чуть не подрался с Тареми, а затем, прикрыв рот, пытался спровоцировать Отавио оскорбительными словами. Бразильский хавбек Порту отреагировал эпично – указал Роману на табло, показывающее счет 3:0.