Яремчук не имеет большого влияния на игру Бенфики, – Жезуш не собирается выделять украинца

Бенфика в матче 6 тура Лиги чемпионов победила Динамо и завоевала путевку в плей-офф турнира. Счет в матче открыл Роман Яремчук, являющийся воспитанником столичного клуба.

По мнению главного тренера Бенфики Жорже Жезуша, Роман Яремчук набирает хорошую форму. Игра против Динамо стала одной из лучших в исполнении украинца, но до ведущих ролей в команде ему далеко.

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Не думаю, что он оказывает большое влияние на игру нашей команды, но у него хорошие характеристики. Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против Спортинга и Динамо – поэтому мы их дежурили. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам добиться поставленных целей", – сказал специалист после матча.

До игры с киевлянами Яремчук последний раз праздновал забитый гол еще в сентябре. Благодаря его усилиям "орлам" удалось обогнать Барселону и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22.