Яремчук назвал причину поражения сборной Нидерландов

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук убежден, что у сборной Украины есть большой потенциал, но для высоких результатов команде еще надо поработать над важными нюансами.

Форвард рассказал, что после матча с Нидерландами трудно было справиться с эмоциями, ведь команда была близка к тому, чтобы добыть хотя бы очко. Маленькая ошибка и потеря концентрации стали фатальными.

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Впрочем, каждый матч является для "желто-синих" важным и интересным уроком.

Считаю, что у нашей команды большой атакующий потенциал. Мы точно заслужили голы в этом матче. Конечно, это радует, потому что в последних играх нам не всегда удавалось забивать много. С другой стороны, мы забивали Испании, Германии, Португалии. Мы забиваем всем большим командам, против которых играем. Это действительно радует, так как доказывает, что в атаке у нас большой потенциал, – сказал Роман.

Также он добавил, что на Евро-2020 его цель – раунд плей-офф, а не личные бомбардирские достижения.