Яремчук может избавиться от конкурента – украинцу будет содействовать Бавария

Молодой нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш начинает проявлять себя во взрослом футболе. 20-летний форвард набирает обороты и завоевывает место в составе.

На той же позиции играет и украинец Роман Яремчук, поэтому прогресс таланта может стать препятствием для одного из лидеров сборной Украины. Но похоже, что Рамуш, забивший 14 голов в 12 играх за "молодежку", надолго в Бенфике не задержится.

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В услугах юного таланта заинтересована мюнхенская Бавария. "Роттен" постепенно задумываются о преемнике Роберте Левандовски, поэтому не прочь подписать Рамуша на перспективу.

Кроме того, "орлы" могут хорошо заработать на его трансфере. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года, поэтому Баварии придется выложить за него хорошие деньги. Портал Transfermarkt оценивает Рамуша в 8 миллионов евро.