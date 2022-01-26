Яремчук ассистировал партнеру и помог Бенфике выйти в финал Кубка лиги: видео
Источник:24 канал
Роман вышел в старте и провел 88 минут. "Орлы" в серии пенальти сумели победить Боавишту.
Хозяева открыли счет в начале встречи. Роман Яремчук головой сбросил мяч на ход Эвертону, тот поборолся с двумя защитниками и мощно пробил.
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Однако на старте второй половины встречи Боавишта счет сравняла благодаря реализованному пенальти. Судьбу путевки в финал решила послематчевая лотерея. В серии пенальти сильнее оказалась Бенфика.
В решающем поединке "орлы" встретятся с победителем пары Спортинг – Санта Клара. Финал запланирован на субботу, 29 января.
Видео гола Бенфики с участием Яремчука
Кубок Португальской лиги, 1/2 финала
Бенфика – Боавишта 1:1 (серия пенальти 3:2)
Голы: Эвертон, 16 – Альфонсо, 53 (п).