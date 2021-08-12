Я выполняю свой контракт, – Ребров наконец-то объяснил ситуацию со сборной Украины

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал ход переговоров с руководством клуба. УАФ ждет специалиста на тренерском мостике сборной.

УАФ до сих пор не назначает главного тренера сборной Украины, ведь хочет, чтобы команду возглавил Сергей Ребров. Аль-Айн, с которым специалист подписал контракт лишь 6 июня, не хочет отпускать специалиста. Кроме того, агенты, получившие комиссионные, не готовы возвращать деньги.

Интересно Реброву возглавить сборную мешают жадные агенты – они не хотят возвращать деньги шейхам

Сам Ребров очень дипломатично прокомментировал ситуацию.

Безусловно, был бы рад взять на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но сейчас я здесь, выполняю свой контракт. Если клуб примет решение, по которому я должен уйти, то, без сомнения, я приму предложение о работе главным тренером сборной Украины, – сказал он.

Кроме Реброва, УАФ рассматривает кандидатуры Александра Петракова и Алексея Михайличенко. По информации СМИ, нового тренера сборная Украины получит 17 августа.

В начале сентября Украина сыграет с Казахстаном и Францией в рамках квалификации на ЧМ-2022.