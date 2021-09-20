Я их запомнил, – Бущан назвал звездных форвардов, которые поразили его своей игрой

Голкиперу киевского Динамо и сборной Украины Георгию Бущану пришлось противостоять многим форвардам. Некоторые из них сумели поразить его до конца жизни.

По словам голкипера, в целом он помнит многих игроков, которые сумели оставить "автограф" в его воротах, но некоторые из них сидят в памяти до сих пор. Оно и не удивительно, ведь это звезды мирового масштаба.

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Жиру мне понравился. Ну как понравился, он меня огорчил, конечно, но в принципе сильный нападающий. Роналду, понятно. И Мората. И все из тех, кого я больше всего запомнил,

– признался Бущан.

Напомним, недавно Бущан лечил травму, из-за чего выпал из обоймы Динамо на несколько недель. В результате главный тренер сборной Александр Петраков внес его в резервный список "желто-синих" на октябрьские матчи.

В текущем сезоне Георгий сыграл 5 матчей в УПЛ.