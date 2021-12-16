Я хотел уехать, но меня сдерживали, – Петраков рассказал об ужасе назначения в сборную Украины

Главный тренер Александр Петраков был не главным кандидатом в рот преемника Андрея Шевченко. Все предсказывали работу с "желто-синими" Сергею Реброву.

Заседание Исполкома УАФ из-за неопределенности Сергея Реброва продолжалось до поздней ночи. Ситуация не нравилась Александру Петракову, поэтому он несколько раз пытался уйти домой.

Интересно Украина узнала соперников в Лиге наций: шотландское дежавю, историческое событие и старые знакомые

"Вы же все знаете отлично, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого, все было прямо. Все это знают. Я ждал, несколько раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.

Были ли мысли после Казахстана все покинуть? Даже не могу вам сказать. То, что у меня тврилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон. Сначала было тяжело, а потом они мне как семья стали. Мне очень нравится с ними работать", – рассказал Петраков.

Напомним, специалист, несмотря на сложную ситуацию в группе, сумел вывести Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022. 24 марта "желто-синие" сыграют против Шотландии. В случае успеха мы сразимся за путевки на Мундиаль с триумфатором пары Уэльс – Австрия.