Я до сих пор не могу в это поверить, – Шевченко страдает из-за войны и готов приютить беженцев

Андрей Шевченко продолжает вести активную общественную деятельность и информировать мир об украинских проблемах. Кроме того, наш легендарный футболист собирается оказать реальную помощь землякам.

Андрей Николаевич признается, что сильно переживает, хоть и находится на расстоянии. Особенно сложно ему смириться с большим количеством жертв российской агрессии.

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Война очень жестока и трудно видеть разрушенные города и то, как умирают люди. Я являюсь отцом четырех детей, и я не могу смотреть, как умирают дети, взрываются бомбы в детской больнице. Не думаю, что любой человек в мире может это выдержать.

Шевченко присоединился к информационной кампании за границей:

Я пытаюсь поддерживать свою страну, стараюсь привлекать внимание, пытаюсь говорить о том, что происходит, пытаюсь достучаться до человеческих сердец, а потом понять обстоятельства.

Кроме того, экс-тренер сборной Украины оказывает гуманитарную помощь пострадавшим:

Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своей стране, своему народу, беженцам. Я ожидал распоряжений правительства, и теперь это совершенно ясно. Я работал с послом Украины здесь. Также у меня есть несколько друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев, в частности пригласить нескольких детей в свой дом.

Шевченко считает, что в Украине сейчас нет места, где можно чувствовать себя в безопасности:

Я до сих пор не могу в это поверить, иногда это похоже на плохой сон. Я просто просыпаюсь и говорю себе: "Все нормализуется". Но я знаю, что этого никогда не произойдет. Знаю, что мы должны справиться с этой ситуацией, и мы должны найти способ восстановить мир в моей стране.