Я до сих пор не могу в это поверить, – Шевченко страдает из-за войны и готов приютить беженцев
Источник:ITV
Андрей Шевченко продолжает вести активную общественную деятельность и информировать мир об украинских проблемах. Кроме того, наш легендарный футболист собирается оказать реальную помощь землякам.
Андрей Николаевич признается, что сильно переживает, хоть и находится на расстоянии. Особенно сложно ему смириться с большим количеством жертв российской агрессии.
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Война очень жестока и трудно видеть разрушенные города и то, как умирают люди. Я являюсь отцом четырех детей, и я не могу смотреть, как умирают дети, взрываются бомбы в детской больнице. Не думаю, что любой человек в мире может это выдержать.
Шевченко присоединился к информационной кампании за границей:
Я пытаюсь поддерживать свою страну, стараюсь привлекать внимание, пытаюсь говорить о том, что происходит, пытаюсь достучаться до человеческих сердец, а потом понять обстоятельства.
Кроме того, экс-тренер сборной Украины оказывает гуманитарную помощь пострадавшим:
Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своей стране, своему народу, беженцам. Я ожидал распоряжений правительства, и теперь это совершенно ясно. Я работал с послом Украины здесь. Также у меня есть несколько друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев, в частности пригласить нескольких детей в свой дом.
Шевченко считает, что в Украине сейчас нет места, где можно чувствовать себя в безопасности:
Я до сих пор не могу в это поверить, иногда это похоже на плохой сон. Я просто просыпаюсь и говорю себе: "Все нормализуется". Но я знаю, что этого никогда не произойдет. Знаю, что мы должны справиться с этой ситуацией, и мы должны найти способ восстановить мир в моей стране.