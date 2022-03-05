Я был удивлен, это очень приятно, – Малиновский рассказал о поддержке чемпиона Европы

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своей волонтерской деятельности. Помогают Украине и иностранные футболисты.

"Мы сейчас с женой занимаемся сбором гуманитарной помощи в Украину. Вчера и позавчера в Черниговскую область уже отправились две машины. Сейчас из Украины приезжает много женщин и детей. Занимаемся и этим вопросом. Я общаюсь с правительством города, чтобы разместить людей.

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Итальянцы поддерживают Украину. Иногда люди не могут понять, как это могло произойти в 2022 году. Все знают, что реальная угроза поступает от России, что Украина защищается. Люди стараются помочь финансово, приносят вещи.

К примеру, жены футболистов сейчас активно организовывают сбор вещей для украинцев. Недавно жена Николо Бареллы привезла целую машину с гуманитарной помощью – мы вместе были на отдыхе. Я был несколько удивлен, но это очень приятно. Мы с ним играем за разные команды, но они тоже пытаются помочь Украине любыми методами", – заявил Малиновский.

Следует заметить, что Николо Барелла выступает за миланский Интер и является чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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