Я без ума от Малиновского, – бывший нападающий Ювентуса хочет видеть украинца в Турине

Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков Серии А. Местные гранды начали охоту за хавбеком.

Бывший нападающий Ювентуса Амаури, которому пришлось поиграть во многих клубах Серии А, отметил яркую игру украинца. Он мечтает, что когда-нибудь Малиновский и Поль Погба будут феерить в Турине.

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Мечтаю снова увидеть Погба на Ювентус Стедиум, но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Мне он очень нравится, импонирует его движение на поле,

– сказал Амаури.

Ранее раздавалась информация о том, что Милан и Интер пытались приобрести Руслана Малиновского, но Аталанта ответила отказом. Боссы клуба заявили, что украинец неприкасаемый.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро. Контракт с Малиновского с Аталантой рассчитан до июня 2023 года.