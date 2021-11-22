Им с нами будет тяжело, – Малиновский угрожает Шевченко и указал на слабость Дженоа

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский ожидает противостояния со своим бывшим тренером. Бороться с Аталантой Андрею Шевченко будет очень непросто.

Дженоа в текущем сезоне Серии придется очень непросто. Команда провалила старт сезона и вынуждена бороться за выживание.

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Андрею Шевченко придется проделать большую работу, чтобы сохранить прописку в Серии А. Трудности специалисту обещает и бывший подопечный Руслан Малиновский.

"Конечно, буду рад увидеть Андрея Шевченко. Но сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем и думаешь, как помочь команде выиграть матч. Пока Дженоа находится в непростой ситуации, поэтому увидим, в каком состоянии они подойдут к игре с нами". Игра будет интересна, но очень трудна для них", – сказал Малиновский.

Отметим, что Малиновский и Шевченко встретятся 12 декабря. Дженоа будет принимать Аталанту на "Луидже Феррарис".

В дебютном поединке во главе "грифонов" Шевченко потерпел поражение от Ромы Жозе Моуринью.