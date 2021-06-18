Игру забудут, а результат останется, – Шовковский радуется первой победе на Евро

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу "желто-синих" в матче 2 тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

По мнению Шовковского, главное, что команде удалось добиться положительного результата, а ошибки в игре впоследствии можно будет исправить.

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Команда в дальнейшем будет работать над улучшением игры, а болельщикам он советует насладиться важной победой.

Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоции станут утихать. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше. Но это будет завтра, а сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков и благодарю всех за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине, – написал Шовковский.