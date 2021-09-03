"Игру провалил один человек": эксперт назвал виновника провала в трагедии с Казахстаном

Футбольное сообщество до сих пор обсуждает сенсационную ничью сборной Украины в Казахстане. Эксперты пытаются понять, как за несколько минут можно растерять преимущество и оказаться под угрозой непопадания на ЧМ-2022.

По мнению эксперта телеканалов "Футбол" Александра Сопко, к трагедии в матче с Казахстаном привели индивидуальные ошибки украинских футболистов. Кроме того, он решился выделить главного виновника неутешительного результата.

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Получилось так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую гениальную стратегию,

– заявил Сопко.

Напомним, Украина расписала ничью с Казахстаном, хотя забила казалось победный гол в компенсированное арбитром время.

Завтра, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" "желто-синие" попытаются взять очки в битве с действующими чемпионами мира – сборной Франции.