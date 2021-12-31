Играл за село, платили 300 гривен, – Довбык рассказал о первом футбольном заработке

Сейчас нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбык находится на радарах многих именитых клубов. Но путь к вершинам был не из легких.

Как рассказал футболист, он из обычной рабочей семьи, поэтому с детства пытался помочь родителям или сократить их расходы на свои нужды. В первый раз это удавалось сделать именно благодаря футболу.

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Однажды Артём заметил, что у партнера по команде хороший телефон, а при нем всегда есть деньги. Тот поделился, что в воскресенье ездит играть за село, где ему платили деньги.

"Там по 300 гривен за игру платили плюс по 100 за каждый гол. Говорю: "Бери меня". Он ответил: "Легко". Так я начал зарабатывать на футболе. Парочку забьешь – домой 500 гривен везешь. Тогда доллар, кажется, еще по восемь был. По 50 – 60 долларов в неделю было. И от родителей пытался не скрывать", – рассказал Довбык.

Напомним, на зимний перерыв Артем ушел лучшим бомбардиром УПЛ, на его счету 14 голов.