Играем на бетоне, – лидер Динамо Цыганков унизил качество украинских полей

В матче 17 тура УПЛ Динамо на выезде обыграло ровенский Верес со счетом 3:0. Но даже вопреки победе игроки киевлян остались недовольны.

В частности, лидер киевлян Виктор Цыганков остался недоволен качеством газона на стадионе "Авангард" в Луцке. Персоналу, отвечающему за поле, досталось от звездного динамовца.

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"Качество полей в зимний период у нас в Украине не из лучших. К сожалению, играя на "бетоне", футболистам здоровье это не прибавляет. Надеюсь, в будущем люди, отвечающие за проведение матчей, будут учитывать этот момент", – написал Цыганков.

Представители киевлян перед матчем указывали на промерзший газон на стадионе "Авангард" и предлагали перенести матч в Киев. Ровенчане отказались от такого шага, а арбитры разрешили проводить матч на далеко не лучшем поле.