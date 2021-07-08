Игра с Украиной была очень простой, – Саутгейт остро прокомментировал выход в финал

Наставник сборной Англии рассказал о победе над Данией в полуфинале Евро-2020. Тренер англичан сравнил этот матч и поединок с Украиной в четвертьфинале турнира.

Саутгейт был очень доволен игрой своей команды и результатом. По его словам, он ожидал сложного поединка с Данией.

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Я очень горжусь игроками. Для меня большая радость быть здесь сегодня. Болельщики создали невероятную атмосферу. Знали, что матч не будет легким. Игра в Риме [против Украины] была очень простой. А сегодня мы сказали игрокам, что от них потребуются стойкость и выдержка, чтобы справиться с препятствиями, и нам это удалось".

Обидчик сборной Украины в дополнительное время победил Данию (2:1) и пробился в финал Евро-2020, где встретится с Италией. Решающая игра состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.