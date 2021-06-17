Хотелось, чтобы игра быстрее закончилась, – Шевченко рад победе над Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями после матча с Северной Македонией. Наставник доволен результатом, но не игрой.

По мнению Шевченко, команда выглядела сбалансировано, лишь в конце матча в действиях его подопечных была нервозность.

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В раздевалку позвонил президент Владимир Зеленский, поздравил команду с победой. Приятно, что вся Украина болеет за нас. В конце матча эмоциональная игра вышла, но хотелось, чтобы матч быстрее закончился. Была нервозность, провели два хороших тайма, могли закрывать игру раньше, – сказал Шевченко.

Также Шевченко отметил исполнителей, которые вошли в игру после замен. Он считает, что вся команда в хорошей форме, но стоит искать баланс, ведь впереди матч с очень непростым соперником – сборной Австрии.