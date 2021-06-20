Хотел доказать людям, что они ошибаются, – Ярмоленко доволен своей блестящую формой на Евро-2020

В двух матчах Евро-2020 вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился двумя голами и одним ассистом. Андрей с капитанской повязкой стал лидером "желто-синей" команды.

По словам Андрея, критика фанатов была для него одним из факторов мотивации. Футболист хотел доказать всем, что его еще рано списывать со счетов.

К теме Потери в сборной: Шевченко сообщил неутешительные новости перед важным матчем с Австрией

Мне было неприятно, когда люди говорили, что я старый или еще что-то. В клубе у меня трудное время – не играю, сижу, смотрю футбол на трибуне. Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и прежде всего себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня, – сказал Ярмоленко.

Также футболист добавил, что в 31 нужно искать мотивацию во всем, ведь еще не знаешь, сколько будешь играть на высоком уровне. Андрей понимает, что для него этот Евро может стать последним, поэтому готов выложить все силы для положительного результата.

Напомним, главная битва сборной Украины состоится завтра. Соперником команды Шевченко будет Австрия. Обе команды претендуют на выход из группы, но "желто-синим" для положительного результата достаточно будет ничьей.

Стартовый свисток матча Украина – Австрия прозвучит в 19:00.