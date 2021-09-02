Хочу выиграть чемпионат, – Харатин ставит амбициозные цели Легии, в которую только что перешел

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин в последний день трансферного окна стал игроком варшавской Легии. Из-за перехода он не смог принять участие в матче против Казахстана.

Контракт украинского хавбека с польским грандом рассчитан на 3 сезона. Футболист хочет достигать с командой только самых высоких целей.

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Футболист не успел познакомиться с новыми партнерами, но пообщался с Абу Ханной, который ранее защищал цвета луганской Зари.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в Ференцвароше мы выиграли чемпионат три раза подряд. Легия также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучшим и выиграть все. С польским клубом я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки,

– отметил Харатин.

Напомним, Легия является действующим чемпионом Польши. После стартовых 6 туров сезона 2021/22 гранд набрал только 4 очка и находится на 13 месте, но два матча варшавский клуб пропустил и сыграет позже.