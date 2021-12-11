Хочу видеть их в топ-клубах, – Яремчук мечтает о трансферах динамовцев
Источник:Динамо
Победа над Динамо подарила Бенфике место в плей-офф Лиги чемпионов. Роман Яремчук приобщился к победе своей команды голом.
По словам нападающего сборной Украины, после игры он пообщался со своими киевскими друзьями. Футболист убежден, что молодежь Динамо заслуживает шанса в лучших командах Европы.
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"Они – мои друзья, можно сказать братья. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и матчей сборных. Хочется пожелать им всего лучшего. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это произойдет, потому что у Динамо много хороших футболистов", – убежден Яремчук.
Отметим, что для Динамо Лига чемпионов завершилась, команда заняла 4-е место в группе. В евровесну не пробился ни один представитель Украины.
Для Яремчука гол в ворота Динамо стал первым за последние несколько месяцев – до того последний раз он отмечался еще в сентябре.