Харатин ушел из Ференцвароша из-за Реброва – жена футболиста рассказала подробности

В Венгрии карьера украинского хавбека Игоря Харатина складывалась наилучшим образом. Он имел статус игрока основы, завоевывал чемпионство и получал вызов в сборную Украины.

Впрочем, футболист решил принять новый вызов и попробовать силы в новом чемпионате. В сентябре 2021 года его приобрела польская Легия. Его трансфер обошелся полякам в 900 тысяч евро.

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Как рассказала жена хавбека Карина, желание новых высот – не единственная причина, почему Игорь сменил команду. На решение о дальнейшем развитии карьеры повлиял и ушедший из Ференцвароша из-за конфликта с руководством Сергей Ребров.

Переезд был спонтанным, быстрым, буквально за несколько дней. То, что ушел Сергей Станиславович, сыграло огромную роль. Легия – хорошая команда и для него это шаг вперед,

– сказала Карина.

Контракт Харатина с Легией рассчитан на 30 июня 2024 года. Сейчас дела действующего чемпиона Польши обстоят не слишком хорошо: после 19 туров команда имеет в активе всего 15 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.