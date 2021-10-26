Харатин получил нового тренера – Легию ждет революция

Чемпион Польши решил попрощаться с Чеславом Михневичем. Результаты команды в текущем сезоне далеки от идеальных.

После 12 туров Легия расположилась перед зоной вылета. У команды еще две игры в запасе, но боссы чемпиона Польши решили принять кардинальное решение.

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В результате Чеслав Михневич покинул пост главного тренера команды. Его место занял Марек Голембевский, работавший с дублем.

Интересно, что в Лиге Европы дела команды идут очень хорошо. Легия возглавляет группу с Лестером, Спартаком и Наполи.

Теперь украинскому хавбеку Игорю Харатину придется завоевывать доверие нового тренера и помогать команде выходить из сложной ситуации.