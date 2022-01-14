Хацкевич назвал уникальное качество Мыколенко – оно поможет ему закрепиться в АПЛ

Трансфер Виталия Мыколенко в "Эвертон" стал настоящим сюрпризом для украинских болельщиков. У молодого украинца есть все для того, чтобы проявить себя на Туманном Альбионе.

По мнению бывшего тренера Динамо Александра Хацкевича, переход в английский чемпионат в 22 года – отличный старт для Мыколенко. Специалист убежден, что футболист сможет добиться успеха в футболке Эвертона.

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Зная Виталия, скажу, он умеет слушать тренера и переносить на поле то, что ты ему говоришь. В АПЛ у него должно получиться,

– сказал Хацкевич.

Также он добавил, что молодой талант прекрасно умеет воспринимать критику и делать правильные выводы. Он всегда остается коммуникабельным и активным.

Напомним, Эвертон приобрел Виталия Мыколенко за более чем 20 миллионов евро. Также недавно "ириски" продали его главного конкурента Люку Диня в Астон Виллу. Главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес возлагает на украинца большие надежды и хочет сделать его основным левым защитником.