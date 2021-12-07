Гвардиола взял Зинченко на пресс-конференцию – комплименты от тренера продолжаются

Манчестер Сити в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов померяется силами из РБ Лейпциг. "Горожане" проведут поединок на выезде.

На общение с журналистами перед матчем главный тренер Сити Хосеп Гвардиола позвал Александра Зинченко. Вполне возможно, что украинец появится на поле с первых минут.

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Зинченко заверил, что команда готова отдавать все силы на поле и играть только на победу. Также он отметил высокую конкуренцию в составе "горожан" и рассказал рецепт получения игрового времени.

"Вы должны бороться за ваше место, нужно много работать, чтобы получить этот шанс. И когда вы его получите, вы должны использовать его на все 100%. Все борются, много работают, и вы должны отдать все, чтобы в конце сказать себе: "Я сделал все, что мог, я отдал все на 100%. Если вы этого заслуживаете, то играете, а если нет, то делаете недостаточно", – сказал Зинченко.

Сити досрочно гарантировал себе выход в стадию плей-офф с 1 места в группе из ПСЖ, РБ Лейпциг и Брюгге. Матч из РБ Лейпциг не будет иметь для Сити турнирного значения, поэтому вероятно, что Гвардиола даст шанс игрокам ротации.