Гвардиола счастлив от возвращения Зинченко
15 октября 2021 , 18:25Читати новину українською
Источник:твиттер Манчестер Сити
Александр Зинченко наконец-то залечил повреждение и вернулся в общую группу. Для главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы это очень хорошие новости.
По словам Хосепа Гвардиолы, Алекс тренируется в полную и набирает форму. Вместе с ним к общей группе присоединился Илкай Гюндоган.
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Торрес будет отсутствовать от двух с половиной до трех месяцев. Зинченко и Гюндоган вернулись, остальные в порядке. Они тренировались на этой неделе, и мы рады, что они вернулись,
– сказал Пеп.
Ближайший матч Сити состоится завтра, 16 октября, команда примет Бернли в рамках АПЛ. 19 октября "горожане" сыграют на выезде против Брюгге.Одноклубник Зинченко не скоро вернется в футбол: суд оставил его в тюрьме