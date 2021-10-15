По словам Хосепа Гвардиолы, Алекс тренируется в полную и набирает форму. Вместе с ним к общей группе присоединился Илкай Гюндоган.

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Торрес будет отсутствовать от двух с половиной до трех месяцев. Зинченко и Гюндоган вернулись, остальные в порядке. Они тренировались на этой неделе, и мы рады, что они вернулись,

– сказал Пеп.

Ближайший матч Сити состоится завтра, 16 октября, команда примет Бернли в рамках АПЛ. 19 октября "горожане" сыграют на выезде против Брюгге.