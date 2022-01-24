Гвардиола может возглавить сборную – в его распоряжении будет одна из лучших команд мира

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил новый вариант продолжения карьеры. Звездный испанец может реализовать свою давнюю мечту.

Хосеп Гвардиола рассказывал о том, что мечтает возглавить национальную команду. Контракт 51-летнего специалиста с Манчестер Сити завершается летом 2023 года, поэтому уже после следующего сезона его карьера может иметь интересное продолжение.

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Звездный тренер может возглавить сборную Нидерландов. В местной федерации мечтают о прогрессивном специалисте, и кандидатура Пепа выглядит просто идеальной.

Сейчас во главе команды работает Луи Ван Гал, его контракт завершается этим летом. Поскольку Гвардиолу нужно ждать еще не менее года, то Нидерландам придется искать промежуточный вариант.

Напомним, сборная Нидерландов обыграла Украину на Евро-2022 со счётом 3:2. В рейтинге ФИФА команда сейчас находится на 10-м месте.