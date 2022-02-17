"Гранде Руслан", – Малиновский получил дифирамбы от одного из лучших инсайдеров мира

Удачные выступления Руслана Малиновского в Аталанте привлекли внимание всего мира. Имя украинца на слуху у всех звезд, агентов и функционеров.

23-летний Килиан Мбаппе на последних минутах решил судьбу матча ПСЖ – Реал. Проход звездного француза и точный удар принесли парижанам минимальную победу.

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Один из известнейших инсайдеров мира Фабрицио Романо в своем твиттере выразил восхищение действиями нападающего. "Не-реально. Никакие слова не нужны", – написал журналист.

В комментарии неожиданно пришел украинский хавбек Руслан Малиновский. "В отличие от нас, у них есть два матча", – заметил он. В сезоне 2019/20 Аталанта проиграла ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ, который из-за COVID-19 состоял только из одного матча.

Романо не замедлил ответить – инсайдер прибег к лести.

Гранде Руслане, твоя левая нога создана для вечеров Лиги чемпионов,

– написал Фабрицио.

Отметим, в текущем сезоне Малиновский забил 5 голов в Серии А из-за пределов штрафной. По этому показателю он является единоличным лидером итальянского чемпионата.