Горжусь своей командой, – Забарный нашел позитив и похвалил болельщиков

Один из самых молодых исполнителей национальной команды пытался найти причины поражения Англии. Также Илья подвел итоги выступления Украины на Евро-2020.

"Знали, что будет сложный матч. К этому готовились. Возможно, где-то нехватка концентрации на первых минутах... Нам забили в начале первого и второго таймов. Это дало знать о себе. Англия – хорошая команда. Считаю, хорошо провели турнир. Конечно, могли больше выжать из этого турнира, но горжусь своей командой", – сказал Илья.

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Защитник не считает, что проблемы обороне украинцев создавал только Кейн:

Там не только Кейн. Все атакующие игроки очень сильны. Каждый знает, кто как играет. На поле гораздо сложнее, чем на теории. Можно изучить соперника, но там все сложнее. Считаю, мы хорошо провели игру, хоть и пропустили столько. Но мы старались.

Кроме того, Забарный выделил ключевые моменты турнира для "сине-желтых":

Конечно же поддержка. У нас очень хорошие болельщики. На этом турнире у нас было все: от плохой игры к хорошей, от поражений к победам. Нас это эмоционально подняло, считаю. Мы почувствовали этот уровень и будем готовиться к другим этапам жизни.