Героям слава: УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме сборной

Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы оставить на форме национальной команды слоган "Героям слава!". Переговоры с УЕФА продолжаются.

Как известно, новая форма украинской сборной по слоганом "Слава Украине! Героям слава!" и контурами карты с Крымом и оккупированными территориями вызвала возмущение у России.

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УЕФА решил, что часть "Героям слава" имеет политический подтекст, поэтому ее нужно убрать с футбольной формы.

УАФ сейчас ведет переговоры с футбольным союзом и пытается убедить его в отсутствии политического подтекста.