Гениальный Малиновский снова забил Ювентусу: видео невероятной ракеты украинца

Украинец вышел на поле на последние полчаса и стал героем. Сначала заработал ключевой штрафной, затем фантастическим образом исполнил его. Правда, Аталанта упустила победу на последних минутах.

Аталанта и Ювентус организовали игру нервов, которая продолжалась без голов до выхода на поле украинца. Руслан начал создавать моменты и нагнетать у ворот туринцев сразу после появления в игре.

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На 75-й минуте Малиновского сумел остановить Матейс Де Лигт – и то только ценой фола и желтой карточки. Бергамаски разыграли штрафной – Ремо Фройлер откатил Руслану под удар, а тот пробил. Собственно, тот момент лучше видеть своими глазами. Настоящее футбольное искусство! Есть четвёртый гол Малиновского в шести матчах против Ювентуса.

До завершения поединка команды обменивались опасными выпадами. Однако, если хозяева свой момент не реализовали (на 84-й минуте Малиновский вывел на удар Ханса Хатебура – Ювентус спасла перекладина), то ребята Массимилиано Аллегри сумели сделать это в компенсированное время. Данило забил после подачи углового и спас Юве от поражения.

Видео гола Малиновского

Чемпионат Италии, 25 тур

Аталанта – Ювентус 1:1

Голы: Малиновский, 76 – Данило, 90+2.