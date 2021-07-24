Газон может выдержать матчи двух клубов и сборной: на главной арене страны обновили поле

Перед началом нового сезона на НСК "Олимпийский" была проведена реновация газона. Весь процесс длился чуть менее трех месяцев.

"Была установлена система усиления газона, которая увеличит возможную нагрузку на газон. Она повысит его качество и прочность. Этот газон может выдержать нагрузки одновременной игры на протяжении сезона двух клубов плюс матчи сборной", – прокомментировал событие директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

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Также специалист заверил, что специальный искусственный газон предназначен для усиления профиля натурального газона. Кроме того, в процессе работ были внесены несколько слоев песка и других соединений. На этой основе выращивали натуральный газон.

В сезоне 2021/2022 на НСК "Олимпийский" свои домашние поединки проведут Динамо и Шахтер. В этом году на столичной арене сыграет и национальная команда. Матч отбора ЧМ-2022 против Франции состоится 4 сентября.

Сегодня, 24 июля, на главном стадионе страны состоится противостояние 1-го тура УПЛ между Шахтером и Ингульцом.