Игрок "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поделился моментом с заработанным пенальти в матче против Румынии. Футболист признался, что ему помогли небольшие футбольные хитрости, чтобы принести столь желанный 11-метровый удар для его команды.

Полузащитник рассказал о моменте с пенальти на послематчевой пресс-конференции. Об этом сообщает "Динамомания".

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Хитрости от украинца

"Мое падение? Это часть футбола, хитрости всякие. Я для команды старался и хотел, чтобы выиграли. Упал – поставили. VAR не было, значит, это пенальти, – признался Цитаишвили.

По словам Цитаишвили, все футболисты должны достойно представить Украину, поэтому мотивация присутствует в каждом матче. Команда пока не до конца адаптировалась к тому футболу, который хочет видеть главный наставник Руслан Ротань. Украина никогда не играла так в пас, как играют гранды современного футбола.

Футболист рассказал, что, заработав пенальти, подошел к Булеце и сказал, чтобы он бил. В своих силах Георгий не был уверен и из-за усталости мог не реализовать 11-метровый удар, поэтому подошел к партнеру по команде. В итоге Украина победила Румынию. На 80-й минуте победу команде Ротаня принес точный удар Сергея Булецы с пенальти.

Украина сохранила шансы на выход Евро-2021. Теперь разница между командами в 6 очков. Украина окажется выше Румынии лишь в том случае, если румыны наберут не более 2 очков в последних двух турах, а украинцы соответственно выиграют три матча из трех.