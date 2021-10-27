Футбольное изнасилование: Зубков дублем помог Ференцварошу в Кубке Венгрии

Украинский вингер Ференцвароша Александр Зубков наконец-то отличился в текущем сезоне. Футболист сборной Украины отличился эффектным дублем.

Венгрия, Кубок, 1/16 финала

Текель – Ференцварош – 0:7

Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19 (пен.), Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83

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В сезоне 2021/22 Александр Зубков не может похвастаться стабильным местом в основе. Украинец получил шанс проявить себя в кубковом матче и использовал его на полную.

Именно Зубков сначала открыл счет, а до перерыва оформил дубль в ворота соперника. В перерыве тренер заменил Александра, дав ему поберечь силы для матча чемпионата.

Отметим, что в 14 предыдущих матчах Зубков отличился только двумя асистемами.