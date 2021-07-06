Футбольная витрина Украины: кто из наших футболистов может надеяться на трансфер после Евро-2020

Континентальный турнир для "желто-синей" команды уже закончился. Перед Евро эксперты говорили, что для многих он может стать трамплином в европейские чемпионаты. Давайте подумаем, кто из наших ребят реально претендует на переезд.

На Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко показали довольно неоднозначную игру. То ли не хватало физических кондиций, или причина скрывается в потере концентрации, но каждый украинский болельщик знает, что наша команда способна показывать лучший уровень.

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Впрочем, некоторым футболистам все же удалось показать себя в лучшем свете, потому есть надежда, что уже этим летом они отправятся в один из европейских чемпионатов.

Георгий Бущан, вратарь, Динамо

Возраст: 27 лет

На Transfermarkt: 5 миллионов евро

Завершение контракта: 30 июня 2023 года

Бущан много раз спасал команду​ / Фото Getty Images

Наверное, единственный футболист сборной Украины, к которому нет претензий ни у одного украинского болельщика. Георгий стал одним из лучших на Евро по количеству сейвов, и именно его уверенная игра позволила нашей команде зайти на турнире так далеко.

Французские клубы уже интересовались Бущаном, но Игорь Суркис захотел значительно более высокую сумму, чем они предлагали. Надеемся, что все же найдется клуб, который будет готов удовлетворить финансовый аппетит Динамо.

Николай Матвиенко, Шахтер, центральный или левый защитник

Возраст: 25 лет

На Transfermarkt: 11 миллионов евро

Завершение контракта: 30 июня 2025 года

Матвиенко – очень надежный защитник / Фото УАФ

Несмотря на молодость, Матвиенко уже может похвастаться большим опытом и надежностью игры. Очевидно, что "горняки" будут вести переговоры только с грандами и прощаться с игроком такого калибра только за большие деньги.

Впрочем, ливоногий защитник, который может закрыть сразу две позиции и демонстрирует высокую стабильность – лакомый вариант для топ-клубов Европы.

Илья Забарный, Динамо, центральный защитник

Возраст: 18 лет

На Transfermarkt: 6 миллионов евро

Завершение контракта: 31 августа 2025 года

Забарный – будущая украинская звезда / Фото Getty Images

Высокий рост, уровень игры, юный возраст и опыт выступлений на самом высоком уровне позволяют верить слухам, что услугами Ильи Забарный интересуется лондонский Челси. Сделав шаг вперед сейчас, Илья уже через несколько лет сможет стать защитником топ-класса. Надеемся, Динамо таки отпустит игрока и позволит ему развиваться, то ли на Стэмфорд Бридж, то ли в другом клубе.

Артем Довбык, СК-Днепр-1, форвард

Возраст: 24 года

На Transfermarkt: 1 миллион евро

Завершение контракта: 31 декабря 2023 года

Довбык вышел на поле лишь раз и стал героем​ / Фото Getty Images

Ливоногий габаритный нападающий, который умеет играть из глубины и создавать опасность в штрафной соперника – желанная опция для любого европейского середняка, хотя клубы высшей категории также могут разглядеть у Артема нужные для себя качества.

Нападающий на Евро-2020 вышел на поле лишь раз, но благодаря голу сразу попал на радары СМИ и скаутов. Низкая цена, которая явно не соответствует количеству положительных качеств футболиста, только будет способствовать его переходу. Еще одним козырем Довбыка является чемпионский сезон в составе датского Мидтьюлланна. Гол в ворота Швеции может стать для него не только наиболее ярким футбольным воспоминанием, но и трамплином на новый футбольный уровень.