Футболисты сборной Украины получили британские визы – Петраков имеет большой выбор исполнителей

Сборная Украины 24 марта сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Проблем с попаданием в Великобританию у "желто-синих" не возникнет.

Как рассказал главный тренер национальной команды Александр Петраков, "желто-синие" проведут предматчевой сбор в Киеве. Зарубежный вариант не рассматривался из-за возможности карантина и других ограничений.

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Команда сдаст тесты на COVID-19 и полетит на игру в Глазго 22 марта. В распоряжении Петракова будет много исполнителей, ведь британские визы получили более 30 игроков.

Мы сделали визы для 36 футболистов. По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока я буду думать, буду смотреть, решать,

– сказал Петраков.

Напомним, в случае победы над Шотландией сборная Украины разыграет путевку на Мундиаль в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.