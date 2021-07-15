Футболисты сборной подорожали на несколько миллионов - кто показал наибольший рост

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов после Евро-2020. Некоторые футболисты команды Шевченко заметно добавили в цене.

Портал Transfermarkt после Евро-2020 поднял цену пяти футболистов национальной сборной Украины. Команда Шевченко пробилась в 1/4 финала, поэтому рост стоимости "желто-синих" было достаточно ожидаемым.

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Наибольший ценовой прогресс показал 18-летний центральный защитник Илья Забарный. Его ценник вырос на целых 6 миллионов и теперь равен 11 миллионам евро.

На 3 миллиона подорожал Александр Зинченко, его цена теперь составляет 28 миллионов евро.

Нападающий Роман Яремчук и голкипер Георгий Бущан подорожали на 2,5 миллиона, теперь они стоят 17 миллионов и 7,5 миллионов евро соответственно.

Герой матча против Швеции Артем Довбик стоит 1,5 миллиона евро (+ 500 тысяч).