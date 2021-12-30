Футболисты национальной сборной поздравили украинцев с Новым годом: атмосферное видео

Игроки "сине-желтых" снялись в специальном ролике. Он приурочен к 30-летнему юбилею УАФ.

Участие в съемках на НСК "Олимпийский" приняли восемь сборников. Это Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

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Футболисты национальной команды поздравили всех с Новым годом и юбилеем Украинской ассоциации футбола.

2021 год для нашей сборной получился насыщенным на события. Летом "сине-желтые" пробились в четвертьфинал Евро-2020, а затем добыли путевку в плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, в этом году в сборной произошли тренерские изменения – после Андрея Шевченко команду возглавил Александр Петраков.

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