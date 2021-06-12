Футбол с руками: как сборная готовится к Нидерландам – видео нестандартного упражнения

12 июня 2021 , 15:00
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Источник:

vZbirna

Уже завтра "желто-синие" проведут свой первый матч на Евро-2020. Шевченко решил подготовить своих подопечных к матчу интересными упражнениями.

Национальная сборная Украины уже прибыла в Амстердам, где сыграет первый матч группового этапа против Нидерландов.

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Перед вылетом "желто-синие" провели финальную тренировку. Позитивную атмосферу в команде тренерский штаб решил поддержать необычным упражнением, в котором футболисты передают мяч друг другу руками.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина состоится завтра, 13 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський