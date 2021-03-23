Хавбек Руслан Малиновский поделился ожиданиями на матч против сборной Франции. "Желто-синие" готовятся к ожесточенному поединку.

По мнению Руслана Малиновского, все игроки сборной Украины уже в тонусе и готовы проявить себя в матче против чемпионов мира.

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Думаю, все уже в тонусе, чемпионат начался, у нас – завершается. Это не та игра с Францией, когда много ребят выпало, или когда мы после отпуска проиграли Испании 4:0. Будет совсем другой матч, это очень важно, – сказал хавбек.

Напомним, что поединок отбора на ЧМ-2022 Франция – Украина состоится в среду, 24 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.