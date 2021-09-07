Франция обыграла финнов, Казахстан повторил чудо с Боснией: Украина радуется потерям конкурентов

Завершились очередные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2022. Матчи сложились наилучшим для образом для сборной Украины.

Чемпионат мира, отбор, групповой этап

Франция – Финляндия – 2:0

Голы: Гризманн, 25, 54

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2

Голы: Пьянич, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90+5

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Франция без проблем разобралась с Финляндией, лишив очков одного из наших главных конкурентов. Счет мог быть разгромным, но чемпионы мира потеряли много моментов.

А вот Казахстан снова добывает сенсационную ничью. На старте второго тайма команда повела в счете с боснийцами. Хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперед, но они не усвоили "украинский урок". Казахстан – не та команда, которая опускает руки, и на последних секундах матча гости вырвали ничью.

Франция сыграла 6 матчей из 8 и имеет в активе 12 очков. Украина в 5 матчах взяла 5 зачетных пунктов. Столько же у Финляндии, которая провела 4 поединка. Босния после 4 игр имеет 3 очка, аналогичным достижением может похвастаться Казахстан, который сыграл 5 матчей.