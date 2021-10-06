Финляндия – Украина: статистика играет против "желто-синих"

В матче с Финляндией сборную Украины устроит только победа. Только 3 очка сохранят реальные шансы завоевания путевок на чемпионат мира в Катаре.

9 октября в Хельсинки сборная Украины сыграет против Финляндии. В квалификации на прошлый чемпионат мира "желто-синие" на выезде выиграли 2:1, но сейчас одержать победу будет еще труднее.

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В последние 10 домашних матчах сборная Суоми лишь трижды терпели поражения. Три года назад финны проиграли Италии (1:2), год назад не смогли справиться с Уэльсом (0:1), а в июне сенсационно уступили Эстонии (0:1).

Сейчас Украина и Финляндия имеют по 5 очков, но у нашего соперника еще один матч в запасе. Соответственно, субботний поединок станет судьбоносным для путевок в Катар.

Напомним, в Киеве мы упустили победу над финнами из-за ошибки Мыколенко и пенальти на последней минуте матча.